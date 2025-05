Faida del legname nuovo agguato a Vibo Valentia | ucciso il 27enne Michele Vallelonga

Un nuovo tragico episodio di violenza si è verificato a Vibo Valentia, dove il 27enne Michele Vallelonga è stato ucciso durante un agguato legato al commercio del legname. L’omicidio si inserisce in un contesto di criminalità che da tempo interessa la zona, lasciando la comunità in uno stato di grande preoccupazione.

La vittima, secondo una prima ricostruzione investigativa, si trovava a San Pietro di Caridà per motivi di lavoro legati al commercio del legname quando è stata raggiunta dai sicari. L'omicidio si inserisce in un contesto già segnato da una lunga scia di sangue.

Cosa riportano altre fonti

