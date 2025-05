FAI di Primavera consegnati gli attestati agli studenti apprendisti ciceroni

Lo scorso 15 aprile, al Rettorato, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati agli studenti apprendisti ciceroni coinvolti nell’ultima edizione di FAI Primavera. Gli studenti delle scuole cittadine, tra cui le classi I, II e III E dell’IC S. D’Arrigo, hanno ricevuto ufficialmente il riconoscimento per il loro ruolo di guide durante le visite guidate in Ateneo, un’esperienza unica di educazione e scoperta culturale.

