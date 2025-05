Fabrizio Corona ha inseguito Andrea Sempio in macchina Lui si è nascosto in uno sgabuzzino era terrorizzato la rivelazioni dell’avvocato Angela Taccia

Fabrizio Corona ha recentemente intimidato Andrea Sempio, inseguendolo in auto e costringendolo a nascondersi in uno sgabuzzino, una scena che ha scioccato molti. Intanto, le rivelazioni dell’avvocato Angela Taccia sul caso aggiungono ulteriori elementi a una vicenda già complessa e sotto i riflettori dell’opinione pubblica.

Nelle ultime settimane Fabrizio Corona ha intensificato il suo coinvolgimento mediatico nel delitto di Garlasco, moltiplicando dichiarazioni, dirette social, audio e presenze fuori dal Tribunale di Pavia, proprio durante gli interrogatori relativi alla nuova inchiesta sull’ omicidio di Chiara Poggi. L’ex re dei paparazzi ha preso di mira principalmente Andrea Sempio, recentemente indagato in concorso per l’omicidio avvenuto nel 2007, ma anche le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima, mai finite sotto indagine. E’ stata l’avvocata Angela Taccia, legale del nuovo indagato, a raccontare al Corriere della Sera quanto accaduto: “Domenica Sempio mi ha chiamato terrorizzato dal negozio dove lavora come commesso “, ha dichiarato, “mi ha detto: ‘È entrato Fabrizio Corona e ha iniziato a urlare’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Fabrizio Corona ha inseguito Andrea Sempio in macchina. Lui si è nascosto in uno sgabuzzino, era terrorizzato”, la rivelazioni dell’avvocato Angela Taccia

