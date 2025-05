Fabrizio Corona a caccia di Sempio e delle gemelle Cappa | “Inseguimenti in strada”

Fabrizio Corona torna al centro dell'attenzione, protagonista di inseguimenti e confronti con le gemelle Cappa durante un'estenuante operazione in strada. Scopri i dettagli sulla vicenda, tra proteste, filmati e il coinvolgimento di Ermanno Cappa, padre delle vittime di Garlasco, in un'intervista esclusiva che fa discutere. Continua a leggere per approfondire questa incredibile chase pubblica.

"Corona si è presentato sul lavoro di Sempio e l’ha pure inseguito in macchina" ha rivelato l'avvocata del nuovo indagatalo per il delitto di Garlasco. L'ex re del Gossip filmato anche mentre parla in strada con Ermanno Cappa, avvocato e zio di Chiara Poggi ma sopratutto papà delle due gemelle Cappa. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Fabrizio Corona a caccia di Sempio e delle gemelle Cappa: “Inseguimenti in strada”

Garlasco – Le Iene, il “testimone” su Stefania Cappa, i messaggi attribuiti alla sorella Paola e le telefonate della madre di Sempio - Garlasco, 20 maggio 2023 – Nella puntata de Le Iene, un presunto testimone ricostruisce i momenti del delitto di Stefania Cappa, rivelando dettagli sui messaggi attribuiti alla sorella Paola e le telefonate della madre. 🔗continua a leggere

