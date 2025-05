Fabregas all’Inter | svolta clamorosa l’annuncio rivela tutto

C'è grande attesa per l'eventuale trasferimento di Cesc Fabregas all'Inter, che potrebbe concretizzarsi in seguito all'addio di Inzaghi. L'annuncio appena arrivato alimenta speranze di un rinnovo o di un nuovo accordo, promettendo di mantenere vivo il legame tra il centrocampista e il club nerazzurro. Restate aggiornati per scoprire come evolverà questa possibile svolta nel mercato dell'Inter.

Fabregas può davvero trasferirsi all’Inter in caso di addio di Inzaghi. Arrivato oggi l’annuncio che non lascia alcun dubbio a riguardo. La speranza è quella di riuscire a trovare una nuova intesa così da proseguire insieme un matrimonio che, in questi anni, ha regalato tante soddisfazioni e diversi trofei. L’Inter, al tempo stesso, ha cominciato a muoversi al fine di tutelarsi nel caso in cui dovesse consumarsi il divorzio da Simone Inzaghi: in cima alle preferenze nerazzurre non risulta esserci Massimiliano Allegri (sempre più diretto al Milan) bensì Cesc Fabregas, protagonista di una stagione da sogno alla guida del neopromosso Como. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Fabregas all’Inter: svolta clamorosa, l’annuncio rivela tutto

CM.com – Fabregas: “Conte è un martello. Ti fa vincere, ma dell’Inter mi piace tutto. Futuro? Questione di opportunità” | Serie A - Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha fatto il suo ingresso nel dibattito calcistico durante la trasmissione Sky Calcio Club, analizzando la 36esima giornata di Serie A. 🔗continua a leggere

