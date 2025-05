Fabian Ruiz ci crede e sfida l’Inter | Siamo ad un passo da qualcosa di storico per il PSG perché non sognare?

Fabian Ruiz del PSG si prepara con fiducia alla sfida storica contro l'Inter nella finale di Champions League a Monaco di Baviera, credendo nella possibilità di conquistare il titolo. Con un percorso emozionante alle spalle, il centrocampista spagnolo invita a sognare in grande, sfidando le aspettative e puntando al trionfo europeo.

Il centrocampista del PSG, Fabian Ruiz, si è espresso così in vista della finale di Champions League tra i parigini e l’Inter. In vista della finalissima di Champions League del 31 maggio a Monaco di Baviera contro l’ Inter, il centrocampista del PSG, Fabian Ruiz, si è espresso così ripensando a tutto il cammino dei parigini nella massima competizione europea. LA FASE A GIRONI IN CHAMPIONS – « Eravamo frustrati perché segnavamo molti gol in campionato, ma facevamo un po’ più fatica a creare occasioni in Champions League, e anche quando le avevamo, non le concretizzavamo. Detto ciò, sapevamo di dover continuare e perseverare. 🔗 Leggi su Internews24.com