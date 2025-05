Fa cadere un vassoio col gelato Pestato da cinque ragazzini

Un incidente innocente in un locale di Correggio si è trasformato in un episodio imprevisto, quando un vassoio con gelato pestato da cinque ragazzini è scivolato accidentalmente dalle mani di un giovane, rovesciandosi sulle scarpe di un altro ragazzino. Scopri come un semplice gesto può sfociare in un malinteso, dimostrando l'importanza della calma e delle buone maniere anche nelle situazioni più impreviste.

Ha inavvertitamente urtato un vassoio con la mano, facendo cadere una parte di gelato sulle scarpe di un ragazzino, che era in compagnia di quattro suoi amici. Un episodio assolutamente accidentale, destinato a sfociare in una risata, con le scuse di rito e una stretta di mano. Invece, lo scorso febbraio, in un locale pubblico di Correggio, quel banale incidente ha rischiato di trasformarsi in dramma. Già, perché il gruppetto di cinque adolescenti ha reagito con violenza nei confronti del ragazzino di 16 anni, ‘reo’ di aver urtato il vassoio. È stato colpito con schiaffi alla testa, spintonato e offeso, per poi essere costretto a consegnare i 35 euro che aveva in tasca, con tanto di minacce e ritorsioni se avesse spifferato quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fa cadere un vassoio col gelato. Pestato da cinque ragazzini

