F1 Oscar Piastri | Troppo hype per la direttiva tecnica Norris ha già provato la nuova ala

Scopri le ultime novità sulla stagione di Formula 1 2025, con Oscar Piastri che si presenta al Montmelò da grande favorito del campionato grazie a un inizio stellare con la McLaren. Nonostante l'entusiasmo intorno alla nuova ala della vettura, Norris ha già testato la direttiva tecnica, alimentando il dibattito sul reale impatto di questa novità.

Oscar Piastri si presenta al Montmelò da leader del campionato dopo le prime otto tappe stagionali del Mondiale 2025 di Formula Uno. L’australiano della McLaren, reduce da sette podi consecutivi, vanta un margine di 3 punti sul compagno di squadra Lando Norris, 25 punti sul quattro volte iridato della Red Bull Max Verstappen e 62 sulla Mercedes di George Russell. Alla vigilia del weekend catalano, Piastri è stato interpellato dai media sull’introduzione della direttiva tecnica sulla flessibilità delle ali anteriori: “ Credo che il problema più grande sarà probabilmente l’eccessiva quantità di hype che si è creata su questa cosa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Troppo hype per la direttiva tecnica, Norris ha già provato la nuova ala”

Trofeo Bandini, una giornata da star per Oscar Piastri: "Premio speciale, qui si respira tanta passione"

