F1 Max Verstappen | Non penso che la direttiva tecnica cambierà i valori in pista

Dopo l’appuntamento di Montecarlo, l’attenzione della Formula 1 si sposta verso Barcellona, dove l’adozione della nuova direttiva tecnica sulla flessibilità delle ali sarà al centro dell’attenzione. Max Verstappen si prepara a una sfida cruciale, ritenendo che questa modifica non cambierà i valori in pista, mantenendo alta laSfida tra i migliori piloti sul circuito catalano.

Messo alle spalle l’appuntamento di Montecarlo, il Circus della F1 rivolge il proprio sguardo al week end di Barcellona (Spagna). Un fine-settimana importante dal momento che l’adozione della nuovo direttiva tecnica, che pone un veto sull’uso delle ali flessibili, sarà tra i temi più interessanti dell’appuntamento catalano. Max Verstappen, terzo in classifica generale con 25 punti di ritardo dall’australiano Oscar Piastri (McLaren), ha le idee molto chiare rispetto alla nuova direttiva: “ Non pensa che cambierà molto. Forse ci sarà un differente bilanciamento della vettura. Per noi non troppo, ma in generale non mi aspetto enormi guadagni o perdite di tempo tra le squadre “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Non penso che la direttiva tecnica cambierà i valori in pista”

F1, cosa può cambiare con la nuova direttiva tecnica a giugno? Ultima spiaggia per la Ferrari - La nuova direttiva tecnica di giugno potrebbe rappresentare l'ultima spiaggia per la Ferrari, che, dopo un quarto di stagione 2025 deludente, si prepara al Gran Premio di Imola.

