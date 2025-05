F1 Lando Norris è sicuro | Non mi preoccupa la nuova direttiva tecnica sulle ali anteriori

Lando Norris si mostra sicuro e fiducioso riguardo alla nuova direttiva tecnica sulle ali anteriori, che entrerà in vigore al GP di Barcellona. Il pilota della McLaren non teme cambiamenti drastici, ritenendo che saranno sufficienti alcune modifiche per adattarsi senza problemi.

“ Non sono assolutamente preoccupato. Saranno necessarie delle modifiche qua e là, che non cambieranno in maniera drastica il nostro approccio “, così Lando Norris a proposito della nuova direttiva tecnica sulla flessibilità delle ali anteriori che entrerà in vigore a partire da questo weekend a Barcellona. Il britannico della McLaren non teme dunque la TD018 ed è ottimista per il prosieguo della sua stagione 2025 dopo l’importante vittoria di domenica scorsa a Montecarlo. “ Monaco è stata speciale per vari motivi. Probabilmente non è stata la mia gara più combattuta, ma è nella natura di Montecarlo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris è sicuro: “Non mi preoccupa la nuova direttiva tecnica sulle ali anteriori”

F1, Lando Norris: “Devo migliorare in qualifica. Dominio come a Miami? Magari…” - Lando Norris si prepara al Gran Premio del Made in Italia e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: F1 Lando Norris Sicuro Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

F1 Monaco, Ferrari dietro McLaren: le pagelle dei piloti; Qualifiche di Monaco: un super Lando Norris si prende la pole position; Lando Norris a Montecarlo soffia la pole position (con record) a Charles Leclerc: Oscar Piastri terzo davanti a Lewis Hamilton; F1, Gp di Monaco: vince Norris davanti a Leclerc e Piastri. 🔗Se ne parla anche su altri siti

F1, Lando Norris è sicuro: “Non mi preoccupa la nuova direttiva tecnica sulle ali anteriori” - "Non sono assolutamente preoccupato. Saranno necessarie delle modifiche qua e là, che non cambieranno in maniera drastica il nostro approccio", così Lando ... 🔗Scrive oasport.it

F1 GP Spanien | McLaren, Norris: „Die Richtlinie zu flexiblen Flügeln macht mir keine Sorgen“ - Lando Norris ha accorciato il distacco in classifica mondiale nei confronti di Oscar Piastri. Adesso tra i due piloti della McLaren ci sono soltanto tre punti di differenza in favore dell'australiano, ... 🔗Segnala msn.com

Norris: “Non temo per nulla la direttiva sulle ali. Il Mondiale è aperto, Ferrari migliorerà” - Con il secondo posto di Imola e la vittoria nel prestigioso GP di Monte Carlo – la sesta in carriera – Lando Norris ha dimostrato di saper alzare la testa di fronte alle difficoltà che lo avevano ... 🔗Scrive formulapassion.it