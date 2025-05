F1 in Spagna Leclerc Bene a Monaco ma qui sarà diverso

Charles Leclerc, reduce da un podio a Montecarlo, si prepara alla sfida in Spagna consapevole che le caratteristiche del Circuit de Barcelona-Catalunya richiederanno un vento diverso rispetto a Monaco. “Vedremo se saremo competitivi”, ha dichiarato il pilota della Ferrari, determinato a dimostrare il progresso della scuderia in questa tappa cruciale del calendario F1.

"Vedremo se saremo competitivi", le parole del monegasco della Ferrari, reduce dal podio di Montecarlo BARCELLONA (SPAGNA) - La Formula 1 fa tappa in Spagna per l'ultima gara del terzetto di gare europee dopo Imola e Monaco. La Ferrari si presenta a Barcellona con un nuovo design delle ali anteriori. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - F1 in Spagna, Leclerc "Bene a Monaco, ma qui sarà diverso"

