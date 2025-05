F1 il GP di Spagna è uno spartiacque nella stagione 2025 Segnerà la rotta di McLaren Ferrari e Verstappen

Il Gran Premio di Spagna del 2025, in programma il 1° giugno, si profila come un vero spartiacque della stagione di Formula 1, influenzando le prospettive di McLaren, Ferrari e Max Verstappen. La gara sul circuito di Montmelò sarà il banco di prova decisivo per valutare il vantaggio competitivo delle monoposto e l'efficacia della nuova direttiva tecnica TD018, che potrebbe rivoluzionare il campionato.

Il Gran Premio di Spagna di F1, programmato per domenica 1 giugno, rappresenta a tutti gli effetti uno spartiacque nell'economia della stagione. Sia perché la pista del Montmelò è considerata la cartina tornasole del vero valore delle monoposto, sia perché entrerà in vigore la tanto chiacchierata TD018, la direttiva tecnica decisa dalla Fia per ridurre del 40% la massima flessibilità tollerata delle ali. C'è dunque curiosità per capire quale sarà la competitività dei vari team. Forse non cambierà niente, forse i rapporti di forza si modificheranno. Al momento, ogni ipotesi equivale al suo contrario.

