F1 GP Spagna 2025 | gli orari del fine settimana su Sky e TV8 da venerdì a domenica

Scopri gli orari del GP F1 Spagna 2025, il nono appuntamento del mondiale, con la programmazione su Sky e TV8 da venerdì a domenica. Segui in tempo reale le emozioni dell’Autodromo di Montmelò, prima di un possibile trasferimento a Madrid a partire dal 2026.

Il nono appuntamento del Mondiale di F1 è rappresentato dal Gran Premio di Spagna, che andrà in scena nel weekend dal 30 maggio al 1° giugno. Si correrà nell’autodromo del Montmelò per la trentacinquesima e, forse, ultima volta. Difatti, dal 2026 l’evento iberico traslocherà a Madrid, dove appronterà un circuito cittadino ad hoc denominato “Madring”. Teoricamente, questo non preclude che l’impianto edificato sulle colline prossime a Barcellona possa restare in calendario anche in futuro, seppur con altra denominazione e magari a rotazione con altri autodromi “storici”, costretti però ad accettare ruoli subordinati dalla sempre più marcata “urbanizzazione” del Circus viepiù propenso a inscenare appuntamenti in città di grido. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Spagna 2025: gli orari del fine settimana su Sky e TV8 da venerdì a domenica

