F1 Frederic Vasseur | A Montecarlo siamo migliorati in qualifica vogliamo continuare così

A Montecarlo, F1 Frederic Vasseur evidenzia i progressi in qualifica, desideroso di continuare su questa strada. Con il GP di Spagna 2025 a Barcellona, si apre il secondo capitolo del trittico europeo, tra rinnovate sfide tecniche e l’importanza della nuova direttiva FIA sui test di flessibilità delle ali anteriori.

Dopo Imola e Montecarlo, il circus della Formula Uno completa il primo trittico europeo a Barcellona con il Gran Premio di Spagna 2025, nono round della stagione. Fari puntati sulla nuova direttiva tecnica (annunciata con largo anticipo dalla FIA) che renderà più severi i test statici sulla flessibilità delle ali anteriori, una variabile da non sottovalutare alla vigilia del weekend catalano. Ferrari spera di trarre giovamento dalla TD018, perdendo magari meno performance rispetto ai competitor (in primis McLaren) e facendo di conseguenza un buon passo avanti nelle gerarchie dei top team verso la seconda metà del campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “A Montecarlo siamo migliorati in qualifica, vogliamo continuare così”

F1, Frederic Vasseur: "Abbiamo lavorato per migliorare sul giro secco in vista di Montecarlo" - Dopo il fine settimana di Imola, la F1 si concentra su Montecarlo, il circuito cittadino più iconico del motorsport.

