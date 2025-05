F1 Charles Leclerc | Monaco non ci ha illuso qui a Barcellona sarà più complicato

Charles Leclerc punta a mantenere il ritmo dopo l’eccellente prova a Montecarlo, ma sa che il circuito di Barcellona sarà una sfida più complessa. Il pilota della Ferrari si prepara per il nono appuntamento del GP di Spagna, affrontando un week-end che richiederà tutta la sua determinazione e strategia.

Charles Leclerc vuole proseguire da dove ha lasciato a Montecarlo. Il pilota del team Ferrari è stato protagonista nel corso del media day che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona, siamo ai nastri di partenza di un weekend di estrema importanza per l’intera stagione, sia perchè entrerà in funzione la direttiva tecnica che impedirà la flessione delle ali, sia perchè i team porteranno aggiornamenti sulle rispettive vetture. Il pilota nativo di Montecarlo vuole ripartire dal secondo posto conquistato sulle vie di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it