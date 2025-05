F1 Andrea Kimi Antonelli | Alti e bassi fino a questo momento Nessun problema con Bortoleto

Scopri l’ascesa e le sfide di Andrea Kimi Antonelli nella F1, passando da momenti difficili come quelli di Imola e Monaco, a un rinnovato desiderio di brillare al GP di Spagna. La giovane stella del motorsport, sempre pronta a ricominciare dopo ogni caduta, si prepara a lasciare il segno nel nono appuntamento del Mondiale 2025.

Inciampare, cadere, ricominciare. Fa parte del percorso di ogni sportivo, specialmente se sei una giovane, talentuosissima, stella di uno sport particolare come quello della F1. Dopo due weekend sottotono ad Imola e Monaco, Andrea Kimi Antonelli vuole tornare ad incidere al GP della Spagna, nono appuntamento de l Mondiale 2025 in scena questo fine settimana presso l’iconico del Montmelò, a Barcellona. Da quando il circus ha messo piede in Europa, il classe 2006 ha accusato alcuni passi falsi, ritirandosi nella gara di casa ed accontentandosi solo della diciottesima piazza al Principato, complice anche una qualifica completamente sbagliata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Alti e bassi fino a questo momento. Nessun problema con Bortoleto”

F1, Andrea Kimi Antonelli: "Ho faticato sul giro secco, ma so dove lavorare" - Andrea Kimi Antonelli ha vissuto un inizio di weekend difficile al GP dell'Emilia Romagna, chiudendo la seconda sessione di prove libere al diciottesimo posto.

