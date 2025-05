Ex Milan Pobega | Qui a Bologna ho trovato un ambiente sano Su Italiano…

Tommaso Pobega, ex gioiello del Milan e ora orgoglio del Bologna, ha rivelato di aver trovato un "ambiente sano" in rossoblù. In un periodo in cui il calcio italiano cerca di rinascere, le parole di Pobega risuonano come un segnale positivo. La ricerca di spazi stimolanti può fare la differenza per i talenti emergenti. Riuscirà il Bologna a diventare il trampolino di lancio per una nuova generazione di campioni?

Tommaso Pobega, ex centrocampista del Milan ora al Bologna, è stato intervistato dai microfoni dei canali ufficiali della Lega Serie A.

Milan-Bologna LIVE 0-1: Ndoye sblocca la finale di Coppa Italia ed esce, dentro gli ex Pobega e Calabria

Nella finale di Coppa Italia, il Bologna sorprende il Milan con un gol di Ndoye, sbloccando il match sull'1-0.

Come scrive msn.com: Milan-Bologna 0-1, finale di Coppa Italia GOAL E AZIONI SALIENTI 71` - Theo Hernandez mette una bella palla a centro area, dove il ...

