Ex Milan Giacomini | Baresi il più forte allenato Rivera mi volle ma …

Massimo Giacomini, ex giocatore e allenatore del Milan, rivela i momenti più significativi della sua carriera rossonera in un'intervista ricca di aneddoti. Tra ricordi di Rivera e sue scelte importanti, l'ex milanista condivide insights sul suo percorso nel mondo del calcio.

Massimo Giacomini, ex allenatore ed ex giocatore del Milan, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista sul suo passato in rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Giacomini: “Baresi il più forte allenato. Rivera mi volle, ma …”

Cerca Video su questo argomento: Ex Milan Giacomini Baresi Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

La sconfitta di Taranto del dicembre 1980? «Una lezione di vita», parola di Franco Baresi. 🔗Ne parlano su altre fonti

L’ex Baresi: “Il Milan una seconda famiglia, con il tempo ho capito una cosa” - Poi la dedica: “Il Milan per me è una seconda famiglia, un’ancora di salvezza. Quando ero ragazzino sono stati attenti a quello di cui avevo bisogno, l’aspetto umano è fondamentale perché prima ... 🔗radiorossonera.it scrive

Baresi sul Milan: "La proprietà lavorerà per rinforzare la squadra. Non dobbiamo essere prevenuti" - Franco Baresi, grande ex bandiera rossonera, intervistato dalla Gazzetta dello ... in quanto è consapevole dell’importanza di gestire un club come il Milan, per rimanere protagonisti e competitivi. 🔗Come scrive milannews.it

Milan, Baresi: “Resettare e ripartire! Ecco cosa farà la differenza” - Franco Baresi, capitano storico del Milan, ha commentato i sorteggi Champions che vedrà i rossoneri in due sfide dal sapore antico e classico, contro Real Madrid e Liverpool. L’ex numero 6 ... 🔗Secondo calcioblog.it