Ex Milan Calabria e il caso Curve | ecco quanto dovrà pagare

Davide Calabria, ex terzino del Milan ora al Bologna, pagherà una multa salata per il caso Curve di Milan e Inter. Ecco di quanto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Calabria e il caso Curve: ecco quanto dovrà pagare

Milan, Maignan apre il caso sul futuro: Moncada segue Svilar e Carnesecchi

Cosa riportano altre fonti

Multa di 30mila euro con diffida a Calabria per il caso ultras - Il Tribunale Federale Nazionale ha irrogato a Davide Calabria la sanzione di 30mila euro di ammenda con diffida per il caso dei rapporti con gli ultras delle curve. 🔗Come scrive msn.com

Milan, Calabria ancora contro Conceicao: lo sfottò fa il giro dei social – FOTO - Sta facendo il giro del web lo sfottò di Davide Calabria nei confronti del suo ex allenatore Sergio Conceicao. Lo scontro a distanza continua ... 🔗Riporta spaziomilan.it

Calabria provoca Conceição, le foto diventano virali: lo sfottò dell’ex capitano rossonero - Calabria provoca Conceição, le foto diventano virali. Ecci i due sfottò dell'ex capitano rossonero nei riguardi del tecnico portoghese. Il futuro del Milan prende forma in queste ore decisive. Igli Ta ... 🔗Lo riporta msn.com