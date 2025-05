Ex Juventus | Di Maria lascia il Benfica e torna in Argentina

Angel Di Maria, ex Juventus e noto per la sua carriera ricca di successi, lascia il Benfica e torna in Argentina, regalando sorprese inaspettate. Una scelta che sorprende i tifosi, soprattutto dopo il finale emozionante con il Portogallo e la vittoria dello Sporting. Scopri gli ultimi aggiornamenti sulla sua ultima avventura nel mondo del calcio.

Sicuramente, El Fideo Angel Di Maria un finale così non l`avrebbe scritto neanche in un libro horror: titolo di Portogallo ai rivali dello Sporting,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Juventus Genoa Under 16 LIVE: i titolari di Grauso. Davanti ancora con Donati, Corigliano e Santa Maria - La Juventus Under 16 si prepara ad affrontare il Genoa nel ritorno dei quarti di finale dei playoff, dopo aver vinto l'andata con un convincente 4-2. 🔗continua a leggere

TMW - Juventus, Di Maria lascia la Continassa. Gli infortunati esentati dal ritiro: esami domani - Primo giorno di ritorno dopo la bufera in casa Juventus, ieri sconfitta a sorpresa ... Primo e probabilmente ultimo per Angel Di Maria, il quale è andato via poco dopo l’arrivo alla Continassa ... 🔗Riporta tuttomercatoweb.com

Non ci sono dubbi, Di Maria lascia la Juve: “Stiamo parlando” - Angel Di Maria, fresco campione del mondo con l’Argentina ... ha saltato anche alcune partite in Qatar così come era successo con la Juventus. Al suo arrivo come nuovo ‘director tecnico ... 🔗Secondo calciomercato.it

Dybala saluta Di Maria e fa impazzire i tifosi della Juve - Angel Di Maria ha ufficialmente ... il suo gol che ha condannato la Juventus alla Conference League. Ora è stato Dybala a commentare sotto il post dell'ormai ex bianconero. Solo un cuore, che ... 🔗corrieredellosport.it scrive