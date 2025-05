Eventi Confcommercio tutto è pronto per altri due fine settimana all’insegna dell’allegria

Preparati a vivere due fine settimane all'insegna dell'allegria ad Arezzo, grazie alle vibranti iniziative di Confcommercio che valorizzano i quartieri e il commercio locale. "San Leo da Vivere" e "Pescaiola da Vivere" porteranno musica, eventi e tanta festa nelle zone strategiche della città, coinvolgendo tutta la comunità.

Arezzo, 29 maggio 2025 – Si attendono due fine settimane di festa ad Arezzo. Merito delle importanti iniziative promosse dalla Confcommercio per mettere al centro la vitalità dei quartieri e il valore del commercio locale: " San Leo da Vivere" e "Pescaiola da Vivere " animeranno infatti due aree strategiche della città, grazie alla partecipazione di decine di attività, imprenditori e residenti in un clima di festa diffusa e partecipazione collettiva. Le manifestazioni, organizzate con il patrocinio del Comune e il sostegno della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e di vari sponsor, rappresentano un'opportunità concreta per valorizzare il tessuto economico, promuovere l'aggregazione sociale e sostenere il commercio di prossimità.

