Europei nuoto di fondo 2025 oggi in tv | orari giovedì 29 maggio programma streaming italiani in gara

Scopri gli orari e il programma degli Europei di nuoto di fondo 2025 in svolgimento a Stari, Croazia, oggi in TV e streaming. Segui live la seconda giornata di gare, dove i talenti italiani si sfidano per conquistare medaglie nelle acque libere.

Gli Europei di nuoto di fondo 2025 sono pronti a vivere la loro seconda giornata di gare. Nelle acque libere a Stari, in Croazia, ieri si sono assegnate le prime medaglie della rassegna. Nella 10 chilometri femminile, Ginevra Taddeucci ha conquistato un prezioso argento alle spalle dell’ungherese Viktoria Mihalyvari. Nella gara maschile, invece, Gregorio Paltrinieri ed Andrea Filadelli hanno sfiorato il podio, concludendo rispettivamente in quarta e quinta piazza. LA DIRETTA LIVE DELLA 5 KM DI NUOTO DI FONDO ALLE 10.00 E ALLE 15.00 La vittoria è stata ottenuta dall’ungherese Kristof Rasovszky, che assicura già il secondo oro della competizione al paese magiaro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei nuoto di fondo 2025 oggi in tv: orari giovedì 29 maggio, programma, streaming, italiani in gara

