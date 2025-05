Europei ginnastica artistica 2025 oggi | calendario 29 maggio orari tv streaming italiani in gara

Scopri il calendario e gli orari delle gare degli Europei di Ginnastica Artistica 2025 a Lipsia, in Germania, in programma giovedì 29 maggio. Segui in diretta streaming e su TV italiana le prove salienti di questa quarta giornata di competizioni, tra cui il concorso generale individuale femminile e altri appuntamenti imperdibili.

Oggi giovedì 29 maggio va in scena la quarta giornata di gare agli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) prosegue la rassegna continentale con un paio di prove assolutamente da non perdere. Si incomincerà alle ore 14.00 con il concorso generale individuale femminile e si proseguirà poi alle ore 18.30 con il concorso generale individuale maschile: i migliori 24 atleti del turno preliminare si fronteggeranno a viso aperto sul giro completo per la conquista delle medaglie. L’Italia ha tutte le carte in regola per sognare in grande. Manila Esposito si presenterà con il miglior punteggio di qualifica ed è la grande favorita, la 18enne campana punta a difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Rimini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei ginnastica artistica 2025 oggi: calendario 29 maggio, orari, tv, streaming, italiani in gara

Calendario Europei ginnastica artistica 2025: orari giornalieri, tv, programma, streaming - Gli Europei di Ginnastica Artistica 2025 si terranno a Lipsia dal 26 al 31 maggio, offrendo uno spettacolo imperdibile. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Europei di ginnastica artistica 2025: programma, orari, convocati e dove vedere le gare; Dove vedere qualifiche e finali degli Europei 2025 di Ginnastica Artistica a Lipsia tra Rai, Gymtv ed EurovisionSport; Lipsia - La delegazione italiana arriva in Germania. Ecco dove vedere gli Europei; L'Italia femminile si conferma sul trono agli Europei: oro per le Fate nel concorso generale di Lipsia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Europei ginnastica artistica 2025 oggi: calendario 29 maggio, orari, tv, streaming, italiani in gara - Oggi giovedì 29 maggio va in scena la quarta giornata di gare agli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) prosegue la rassegna ... 🔗Lo riporta oasport.it

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia sogna in grande nella novità gara a squadre miste - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: la rassegna continentale ... 🔗Riporta oasport.it

Ginnastica artistica, Europei di Lipsia: l'Italia si conferma d'oro nell'all around femminile - Trionfo Italia in Germania. Il cielo è azzurro sopra Lipsia, sede dei Campionati Europei di ginnastica artistica al via oggi. Le Fate della ... 🔗Lo riporta msn.com

Giulia Perotti Floor qualifications - 2025 European Championships