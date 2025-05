Europei di Nuoto di Fondo Taddeucci | Contenta dell’oro una gara dura

Ginevra Taddeucci conquista l'oro agli Europei di Nuoto di Fondo a Stari Grad, dimostrando ancora una volta il suo talento in una gara intensa e challenging. L'atleta italiana si conferma protagonista, aggiungendo un’altra medaglia al suo palmarès e portando a casa il secondo riconoscimento continentale.

Stari Grad – E' una super Ginevra Taddeucci che sale ancora sul podio agli Europei di Nuoto di Fondo. La competizione, in svolgimento a Stari Grad in Croazia, vede l'Italia ottenere la seconda medaglia continentale. E a metterla al collo è ancora lei. L'Azzurra, a seguito del bronzo avuto nella 10 km d'esordio (leggi qui), si cinge il capo dell'oro e nella distanza dei 5 km. Il crono del successo è quello di 59'51". Lotta sin dall'inizio della gara l'Azzurra delle Fiamme Oro. E trova la scia nella confusione del gruppo intorno a lei. Negli ultimi 800 metri vola verso il traguardo. "Sono molto contenta – dice l'atleta tricolore, come riporta federnuoto.