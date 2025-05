Europei di Nuoto di Fondo Paltrinieri è oro nella 5 km | Una bella gara

Gregorio Paltrinieri conquista l'oro nella gara dei 5 km ai Campionati Europei di Nuoto di Fondo a Stari Grad, regalando all’Italia la terza medaglia. Un risultato straordinario che conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama del nuoto di fondo continentale.

Stari Grad, 29 maggio 2025 – Torna in gara Gregorio Paltrinieri e si prende il titolo continentale agli Europei di Nuoto di Fondo. Il plurimedagliato azzurro conquista il primo gradino del podio nella 5 km a Stari Grad, in Croazia, regalando la terza medaglia all’Italia. Mette al collo l’ennesimo oro storico il simbolo del nuoto azzurro e lo fa con il crono di 52’05”79. Paltrinieri fa il bis dopo l’oro avuto nella 10 km nel 2024. “E’ stata una bella gara, sono molto contento – ha detto Gregorio, come riporta federnuoto.it – ho accelerato a settecento metri dalla fine ed è andata molto bene”. Foto Andrea Masini – DBM ilfaroonline. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it