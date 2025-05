Europei di Ginnastica Artistica Manila Esposito da sogno | fa oro nell’All Around Individuale

Manila Esposito, giovane talento cresciuta a Civitavecchia, conquista l'oro nell'all-around ai Campionati Europei di Ginnastica Artistica a Lipsia. Un risultato straordinario che conferma il suo talento e la crescita impressionante nel panorama della ginnastica internazionale.

Lipsia, 29 maggio 2025 – Una super Manila Esposito, che è cresciuta a Civitavecchia e dove ha mosso i primi passi nello sport con la Ginnastica Civitavecchia, conquista uno splendido oro nell’All Around Individuale. L’atleta azzurra delle Fiamme Oro sale sul primo gradino del podio nei premiati Europei di Ginnastica Artistica a Lipsia, che stanno dando all’Italia podi e medaglie. L’atleta tricolore fa uno splendido tris personale nel torneo: mette in bacheca questo oro (dopo quello vinto a Rimini nel 2024), insieme a quello del concorso generale, con il bronzo avuto nel mixed team con Lorenzo Minh Casali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Ginnastica artistica, Alice D’Amato e Manila Esposito guidano l’ambiziosa Italia agli Europei - Alice D’Amato e Manila Esposito guidano l’ambiziosa Italia agli Europei 2025 di ginnastica artistica a Lipsia. 🔗continua a leggere

