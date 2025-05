Europei di Basket in chiaro sulla Rai

Il basket torna protagonista in chiaro sulla Rai grazie a un importante accordo con DAZN, che garantirà la trasmissione gratuita di tutte le partite degli Europei maschile e femminile del 2025. Un'occasione imperdibile per gli appassionati italiani di seguire in diretta le sfide delle nostre Nazionali durante i prestigiosi tornei continentali.

Il basket torna sulla Rai, in virtù di un accordo che vede la TV di Stato acquistare da DAZN i diritti in esclusiva per la trasmissione in chiaro di tutte le gare agli Europei delle due Nazionali italiane (femminile e maschile) che, tra giugno e settembre 2025, saranno impegnate nei due tornei continentali. Entrambi i tornei, secondo una formula ormai consolidata, vivranno una prima fase a gironi (quattro gruppi da quattro squadre per le ragazze, quattro da sei per i ragazzi) e una seconda ad eliminazione diretta. Le prime partite delle due Nazionali. Le Azzurre di Andrea Capobianco, inserite nel Girone B, che prevede tutte le partite a Bologna, esordiranno il 18 giugno contro la Serbia e proseguiranno la sera successiva contro la Slovenia, prima di chiudere la prima fase sabato 21 contro la Lituania. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Europei di Basket in chiaro sulla Rai

Basket femminile: Italia, le convocate per il raduno pre-Europei. Capobianco ne sceglierà 12 - Coach Andrea Capobianco ha ufficializzato le convocate per il raduno pre-europei di basket femminile, in preparazione all’imminente appuntamento continentale del 18 giugno. 🔗continua a leggere

