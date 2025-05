Europei canottaggio 2025 oggi | orari 29 maggio programma tv streaming italiani in gara

Segui in diretta gli Europei di canottaggio 2025 a Plovdiv, con orari, programma e streaming per le gare di oggi, giovedì 29 maggio. Scopri come le squadre italiane si preparano a conquistare i pass per le finali in questa prima giornata di battaglie in Bulgaria.

Gli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio scatteranno oggi, giovedì 29 maggio, a Plovdiv, in Bulgaria: nella prima giornata di gare si disputeranno batterie e preliminary race, e le prime imbarcazioni italiane cercheranno l’accesso alle Finali A o alle semifinali. Non esistono più, infatti, i ripescaggi. Per le batterie e le preliminary race di oggi, giovedì 29 maggio, non saranno disponibili né la diretta tv né la diretta straming della manifestazione, mentre su worldrowing.com verrà trasmetterà la diretta audio in inglese di tutte le gare sin dalle batterie, infine la diretta live testuale della manifestazione sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei canottaggio 2025 oggi: orari 29 maggio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Canottaggio, gli equipaggi dell’Italia per gli Europei: tante novità a Plovdiv - L'Italia si prepara a brillare agli Europei di canottaggio 2025 a Plovdiv, Bulgaria, con un gruppo rinnovato di 11 equipaggi, inclusi atleti nel paracanottaggio. 🔗continua a leggere

