Eurispes | Salgono italiani a favore della fecondazione eterologa quasi 60%

Secondo il 37º Rapporto Italia dell'Eurispes, il sostegno alla fecondazione eterologa in Italia è in crescita, con quasi il 60% dei cittadini favorevoli nel 2025. Il sondaggio evidenzia un aumento rispetto al 2021, riflettendo un crescente interesse verso le tecniche di procreazione assistita e le questioni etiche come la gestazione per altri.

(Adnkronos) – "La fecondazione eterologa incontra il favore del 59,7% del campione nel 2025, in aumento rispetto al 2021 (57,5%)". Lo rileva il 37esimo Rapporto Italia dell'Eurispes. Il report prende in esame anche la GPA, "una questione particolarmente spinosa: il nostro ordinamento giuridico vieta la maternità surrogata e la legge stabilisce che non è possibile . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

