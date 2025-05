Eurispes | Cruciale riconoscere segnali del burnout per prevenire danni a salute lavoratori

Il burnout rappresenta una crescente preoccupazione tra i lavoratori, con rischi significativi per la salute fisica e mentale. Secondo l'Eurispes, riconoscere tempestivamente i segnali di stress cronico è fondamentale per prevenire conseguenze negative e tutelare il benessere dei dipendenti in ambienti lavorativi sempre più complessi.

(Adnkronos) – Il burnout viene definito dall'Oms come uno stato di stress cronico lavoro-correlato caratterizzato dalla sensazione di completo esaurimento delle proprie energie fisiche e mentali. i fattori che contribuiscono al burnout sono: lunghe ore di lavoro, mancanza di riconoscimento, monotonia delle mansioni e una cultura lavorativa che esalta la produttività . Tra i sintomi troviamo: .

