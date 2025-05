Eurispes | cresca la fiducia nel Capo dello Stato

Secondo un rapporto Eurispes, cresce la fiducia nel presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: a lui si affida il 63,6% degli italiani. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Eurispes: cresca la fiducia nel Capo dello Stato

Cala la fiducia nelle istituzioni, cresce quella in Mattarella secondo Eurispes - Secondo l'ultimo rapporto Eurispes, la fiducia nelle istituzioni tradizionali è in calo, mentre quella verso il presidente Sergio Mattarella registra una crescita significativa. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Eurispes, cala fiducia istituzioni ma sale nel Capo dello Stato - Nell'ultimo anno la fiducia nel sistema delle istituzioni è scesa per il 36,5% dei cittadini (contro il 33,1% del 2024). (ANSA) ... 🔗Da msn.com

Il rapporto Eurispes sugli italiani: per il 72% vivere in Italia è una fortuna, giù la fiducia nelle istituzioni, aumentano le truffe agli anziani - Il presidente Fara: «Siamo ancora di fronte al bivio delle scelte di fondo, personali e collettive, che occorre compiere in risposta alle nuove sfide determinate dai cambiamenti, spesso sorprendenti e ... 🔗Scrive ilsole24ore.com

Rapporto Eurispes: continua a crescere la fiducia nella Polizia di Stato - Questo è il risultato del 33^ Rapporto Italia 2021 dell’Eurispes presentato a Roma questa mattina presso la Galleria nazionale d’arte moderna. In questo anno l’operato delle donne e degli uomini della ... 🔗Si legge su poliziadistato.it