Eurispes | 679% italiani favorevole a eutanasia

Secondo l’indagine Eurispes, il 67,9% degli italiani si mostra favorevole all’eutanasia, evidenziando un crescente sostegno alla libera scelta di fine vita. Inoltre, il 65,7% ritiene che il ricorso all’eutanasia in caso di demenza avanzata, se previsto dalle volontà del soggetto, debba essere possibile.

Milano, 29 mag. (LaPresse) – Gli italiani favorevoli all’eutanasia sono il 67,9% (tra i dati più bassi rilevati in serie storica), mentre il 65,7% sostiene la possibilità di ricorrere all’eutanasia in caso di demenza senile avanzata se indicato dal soggetto interessato nelle proprie disposizioni anticipate: il suicidio assistito, con l’ausilio di un medico per porre fine alla propria vita, trova favorevoli il 46,9% dei cittadini. È quanto emerge dal Rapporto Italia 2025 dell’Eurispes, giunto quest’anno alla 37esima edizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Eurispes: 67,9% italiani favorevole a eutanasia

