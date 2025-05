Eugenio Finardi l' occidentale | Abbandonato dagli extraterrestri sono stato sedotto dall' AI

Scopri come Eugenio Finardi descrive il rapporto tra l'Occidente e l'intelligenza artificiale, paragonandolo a un'affascinante seduzione simile a quella dei miti hollywoodiani. In una chiacchierata nel cuore di Roma, il cantautore svela le sue riflessioni sul fascino e le sfide dell'AI contemporanea.

“L'intelligenza artificiale non ci sta conquistando con la forza ma con la seduzione. Proprio come hanno fatto gli Stati Uniti dopo la Seconda guerra mondiale grazie ai film, al rock, a Fred Astaire e Buddy Holly”. Tra un caffè e una pizza in un bar in zona Casal Bertone a Roma, Eugenio Finardi racconta in una lunga chiacchierata al Foglio i suoi cinquant'anni di musica e il suo ultimo album Tutto, uscito lo scorso 9 maggio, a undici anni di distanza dal precedente Fibrillante. In questo ventesimo lavoro l'artista chiude un cerchio iniziato negli anni Settanta con Extraterrestre. “Ormai s'è capito che non esistono gli extraterresti Che ci vengono a salvare Ormai la mia unica speranza è nell'intelligenza artificiale ”, canta nella traccia d'apertura Futuro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Eugenio Finardi l'occidentale: “Abbandonato dagli extraterrestri, sono stato sedotto dall'AI”

Eugenio Finardi esce con l’album “Tutto”: “L’intelligenza artificiale ci sedurrĂ , non ci conquisterĂ con la violenza” – Intervista Video - Eugenio Finardi presenta il suo nuovo album "TUTTO - L'intelligenza artificiale ci sedurrĂ , non ci conquisterĂ con la violenza", disponibile in digitale dal 9 maggio e in cd e vinile dal 16 maggio. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Eugenio Finardi a Le Iene, chi è: carriera, le moglie, la malattia, la figlia down e la vita privata - Eugenio Finardi torna protagonista stasera in tv, martedì 13 maggio. Il cantautore e polistrumentista milanese è ospite de Le Iene, in onda su Italia 1 dalle 21,15 alle 1,26. Vediamo chi è. 🔗Riporta msn.com

Eugenio Finardi: «Il futuro è degli uomini buoni» - Anche il capello lungo, da tempo bianco, legato da una coda e la barba ascetica alla Tiziano Terzani, fanno di Eugenio Finardi un pezzo unico del nostro cantautorato. Un Extraterrestre ... 🔗Scrive msn.com

Eugenio Finardi: «Mi vergogno di quello che sto lasciando ai miei figli, a 72 anni cominci a ragionare su quello che conta» - A 50 anni dal suo primo disco “Non gettate alcun oggetto dai finestrini”, e a undici dall'ultimo ("Fibrillante") Eugenio Finardi torna con un album di inediti, "Tutto". Il suo ultimo disco di ... 🔗Lo riporta ilmessaggero.it

IL MONDO HA BISOGNO DEL NOSTRO AMORE !