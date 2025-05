Etica AI e giornalismo d’impresa | a Roma l’11 novembre la II edizione del Brand Journalism Festival

Partecipa alla seconda edizione del Brand Journalism Festival a Roma l’11 novembre, un evento imperdibile dedicato all’etica nell’intelligenza artificiale e nel giornalismo d’impresa. Scopri come il mestiere del giornalista si trasforma di fronte alle sfide digitali, e quali competenze sono fondamentali per costruire narrazioni credibili e trasparenti in un mondo sempre più complesso.

Il mestiere del giornalista sta subendo negli ultimi tempi importanti trasformazioni. Dall’educazione all’informazione alle sfide del digitale, sono molti i temi aperti per addetti ai lavori e non solo. Come si riconosce oggi un contenuto credibile? Chi ha la responsabilità di costruire narrazioni trasparenti e accessibili? E quali competenze servono per orientarsi in un sistema in cui giornalismo, brand, creator e istituzioni comunicano in tempo reale, spesso sugli stessi canali? Il Brand Journalism Festival 2025 parte da queste domande e le mette al centro di un confronto aperto, alto e trasversale tra mondi professionali, istituzionali e accademici. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Etica, AI e giornalismo d’impresa: a Roma l’11 novembre la II edizione del Brand Journalism Festival

