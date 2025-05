Estrema destra sotto sfratto la Afd è un’inquilina indesiderata nel palazzo Al party elettorale porte bloccate per 3 ore

L'AfD, partito di estrema destra tedesco, si trova sotto sfratto a Berlino dopo aver organizzato un party elettorale con porte sbarrate per ore. Il proprietario degli immobili nel quartiere Reinickendorf chiede l'annullamento dei contratti di locazione, ritenendo la formazione politica un inquilino indesiderato e provocatorio.

Il partito tedesco di estrema destra AfD deve affrontare innanzi al tribunale di Berlino una causa di sfratto. La proprietà vuole l’annullamento di tre contratti di locazione per i locali usati dalla formazione politica nel quartiere Reinickendorf di Berlino, più esattamente a Nord della capitale. Motivo scatenante il party elettorale dopo le elezioni a fine febbraio, in cui gli ingressi dell’edificio sarebbero rimasti bloccati per ore, impedendo agli altri inquilini di entrare. Inoltre il partito avrebbe usato illecitamente il cortile interno ed ha anche proiettato il suo logo sulla facciata, cosa che le era stata precedentemente esplicitamente proibita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Estrema destra sotto sfratto, la Afd è un’inquilina indesiderata nel palazzo. “Al party elettorale porte bloccate per 3 ore”

Germania,al bando gruppo estrema destra - Quattro leader del gruppo di estrema destra "Regno di Germania" sono stati arrestati dopo il bando dell'organizzazione, accusata di minare l'ordine democratico. 🔗continua a leggere

