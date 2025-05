estradato il rapinatore derubò un anziano allo sportello bancomat

La Polizia di Lucca ha arrestato un giovane rumeno di 20 anni, estradato dalla Germania dopo aver scontato una pena, sospettato di aver rapinato un anziano allo sportello bancomat nel centro storico dell’agosto 2023. L'individuo è ritenuto il possibile complice di un altro rapinatore già arrestato, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità.

La Polizia di Stato di Lucca ha arrestato un cittadino rumeno di 20 anni sospettato di una rapina avvenuta presso uno sportello bancomat del centro storico nell’agosto del 2023. Il giovane è stato estradato dalla Germania dopo aver scontato una pena per fatti analoghi. E’ ritenuto il complice di un altro rapinatore che era stato già arrestato l’estate scorsa dalla Polizia. Una coppia che avrebbe commesso numerosi raid analoghi. Il modus operandi era sempre lo stesso. Dopo aver osservato attentamente l’area intorno alla banca, attendevano l’arrivo di un anziano allo sportello bancomat, poi nel momento esatto in cui veniva digitato il pin per il prelievo, entrava in azione il primo malvivente che si avvicinava con una scusa, aiutato dal complice. 🔗 Leggi su Lanazione.it