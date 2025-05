Estate di musica e arte con la Pro loco di Meldola

Vivi un’estate all’insegna di musica e arte a Meldola con le iniziative della Pro Loco, pensate per regalare momenti di convivialità e cultura a tutta la comunità. Da giugno, le rassegne ‘R’Estate in paese 25’ e ‘Roccambolesca. Festival dell’arte’ animeranno le serate con eventi coinvolgenti e creativi.

L’estate è alle porte e a Meldola saranno numerose le iniziative messe in campo dalla Pro loco per allietare le giornate e le serate dei cittadini ritrovando lo spirito di comunità. Si riparte nel mese di giugno con due rassegne consolidate ed apprezzate come ‘ R’Estate in paese 25’ e ‘ Roccambolesca. Festival dell’arte ’, organizzate dalla Pro loco di Meldola in collaborazione con il Comune, l’Unpli, Visit Romagna e il sostegno di attività ed aziende del territorio. Si parte martedì alle 18,30 con ‘Red carpet. Calici in piazza’ nel centro storico e in piazza Orsini, con la musica degli Amarcord Swing e Seveneven, una degustazione dei vini locali a cura di Ais Romagna e dei prodotti di qualità del territorio (miele, olio, insaccati e formaggi) a cura di Campagna Amica Forlì-Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Estate di musica e arte con la Pro loco di Meldola

