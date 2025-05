Estate di cantieri nelle stazioni lombarde anche in Brianza | tutti i treni che si fermeranno e le modifiche

Durante l'estate, le stazioni lombarde, inclusa la Brianza, saranno interessate da importanti lavori di manutenzione per potenziare la rete ferroviaria regionale. Questi interventi, promossi da RFI, garantiranno viaggi piĂą sicuri e affidabili, con modifiche ai servizi e alle fermate dei treni in programma.

Investimenti importanti, volti a potenziare e migliorare la qualitĂ della rete ferroviaria lombarda anche in termini di sicurezza. Sono diversi i lavori di manutenzione avviati da Rfi che interesseranno diverse tratte ferroviarie specialmente nel periodo estivo.

Ponte sullo Stretto, Salvini: “Entro l’estate l’avvio dei cantieri” - Entro l’estate, i lavori per il Ponte sullo Stretto di Messina prenderanno il via, conferma Matteo Salvini. 🔗continua a leggere

