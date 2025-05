Estate a Napoli 2025 | cinema teatro musica incontri masterclass e laboratori artistici

Scopri l’estate a Napoli 2025, un emozionante mix di cinema, teatro, musica, incontri, masterclass e laboratori artistici, promossi dal Comune di Napoli. Dal 10 giugno al 14 settembre, la storica rassegna offre un ricco calendario di eventi di qualità per tutti i gusti, coinvolgendo gran parte dell’area urbana della città.

Torna Estate a Napoli, la storica rassegna promossa e finanziata dal Comune di Napoli, con un ricchissimo cartellone di eventi dal 10 giugno al 14 settembre che attraversa gran parte dell'area urbana e punta su eventi di sempre maggiore qualità per tutti i gusti.

