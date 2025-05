Estate a Bologna | gli appuntamenti da maggio a ottobre 2025

Scopri gli appuntamenti imperdibili dell'estate a Bologna da maggio a ottobre 2025, tra musica, arte, cinema e divertimento per tutte le età. Dal verde del Parco della Montagnola alle atmosfere creative di Porta Pratello, vivrete un'estate ricca di eventi culturali e sociali live nel cuore della città.

Musica, arte, cinema e divertimento per tutti, dal verde del Parco della Montagnola, che ospiterà rassegne culturali e la festa dei circoli Arci, allo spazio creativo di Porta Pratello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Estate a Bologna: gli appuntamenti da maggio a ottobre 2025

Bologna Estate 2025: festival, rassegne, grandi eventi in centro e nei quartieri - Bologna Estate 2025 si prepara a illuminare la città con un ricco calendario di eventi, dal 16 maggio al 28 settembre. 🔗continua a leggere

