Estate 50 000 opportunità di lavoro nelle Agenzie

Scopri le oltre 50.000 opportunità di lavoro offerte dalle agenzie per l'estate 2025 a Roma e in tutta Italia, come stimato da Assolavoro Datalab. Questa stagione porta numerose possibilità nel settore dei servizi, del turismo e dell'ospitalità, ideali per chi cerca un impiego temporaneo o stagionale.

Roma, 29 maggio 2025 – Sono oltre 50mila le opportunità di lavoro tramite Agenzia in arrivo con l’estate. Queste le stime di Assolavoro Datalab, l’Osservatorio dell’Associazione nazionale delle Agenzie per il lavoro, per la bella stagione 2025. Da maggio a settembre le figure ricercate sono quelle più classiche per il periodo e riguarderanno soprattutto i servizi di accoglienza turistica, dagli hotel ai villaggi, alle attività balneari. Largo, dunque, agli animatori per spiagge, baby club e crociere, bagnini e beach manager. In aumento anche la domanda nel settore Horeca, con una forte richiesta di chef de rang e commis di cucina, oltre a camerieri, bartender e barback. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Estate, 50.000 opportunità di lavoro nelle Agenzie

Oroscopo 19-25 maggio 2025: sfide e opportunità in amore, lavoro e benessere per ogni segno - Scopri l'oroscopo settimanale dal 19 al 25 maggio 2025, un viaggio tra sfide e opportunità per ogni segno zodiacale. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Estate 50 000 Opportunità Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

24 Maggio 2025 – 50.000 Sudari per Gaza; OKX offre la possibilità di guadagnare 50.000 dollari nel concorso HUMA. 🔗Su questo argomento da altre fonti