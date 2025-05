Estate 2025 al Bioparco di Roma | al via il centro estivo ‘Scatti Selvaggi’

Scopri l’estate 2025 al Bioparco di Roma con il centro estivo ‘Scatti Selvaggi’, un’esperienza educativa e divertente per bambini dai 4 ai 12 anni. Dal 9 giugno al 12 settembre, grandi avventure tra natura, animali e attività creative ti aspettano nel cuore dell’estate romana!

Con l’arrivo della bella stagione e la chiusura delle scuole, il Bioparco di Roma apre le porte alla fantasia, alla scoperta e al divertimento: dal 9 giugno al 12 settembre 2025, torna il Centro Estivo del Bioparco, un’occasione imperdibile per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, in un contesto unico, immersi nella natura e circondati da animali provenienti da tutto il mondo. Il tema dell’estate: Scatti Selvaggi, il Bioparco in un rullino. Quest’anno i piccoli esploratori saranno protagonisti di un’avventura tra passato, presente e futuro della conservazione animale. 🔗 Leggi su Funweek.it