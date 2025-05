Estate 2025 a Milano | al via la programmazione estiva di BiM tra arte musica cinema botanica e food

Giovedì 5 giugno il BiM Summer Opening inaugura la stagione con eventi gratuiti nel cuore di Bicocca Milano, 29 maggio 2025 – Prende ufficialmente il via BiM Estate 2025, il calendario di eventi gratuiti a cura di BiM – Biblioteca degli Immaginari Metropolitani, nel quartiere Bicocca di Milano. L’inaugurazione è fissata per giovedì 5 giugno . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Estate 2025 a Milano: al via la programmazione estiva di BiM tra arte, musica, cinema, botanica e food

