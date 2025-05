Esposito primo round per la Serie A | le formazioni ufficiali di Cremonese-Spezia

Esposito scende in campo nella finale di andata dei playoff di Serie B tra Cremonese e Spezia, un match decisivo per la promozione in Serie A. L’attaccante campano, di proprietà dell’Inter, è protagonista di questa sfida cruciale che si disputa alle 20.30 a Cremona. Segui con noi tutte le emozioni di questa battaglia per la promozione!

Esposito in campo in Cremonese-Spezia, finale di andata dei playoff per salire in Serie A. L’attaccante campano è di proprietà dell’Inter. Si parte alle 20.30. ANDATA  – Cremonese e Spezia si ritrovano nel primo atto della doppia finale dei playoff di Serie B. La prima si gioca a Cremona, poi il ritorno in Liguria. I lombardi hanno battuto in semifinale la Juve Stabia e adesso avranno l’ostacolo più difficile. Ossia lo Spezia che è arrivato terzo nella stagione regolare, grazie anche ad un Francesco Pio Esposito in grande spolvero. Gli spezzini, invece, hanno sbattuto fuori il Catanzaro. L’attaccante di proprietà dell’Inter ha segnato finora 18 gol. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Esposito, primo round per la Serie A: le formazioni ufficiali di Cremonese-Spezia

