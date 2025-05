Esplosione nella notte distrugge un centro scommesse a Casal Bruciato | si indaga per incendio doloso

Un'esplosione nella notte ha distrutto un centro scommesse in via Giuseppe Donati, a Casal Bruciato, tra le 1.40 di mercoledì 28 e giovedì 29 maggio. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'ipotesi di incendio doloso. Continua a leggere per tutti i dettagli.

L'esplosione è avvenuta intorno all'1.40 tra la notte di mercoledì 28 e giovedì 29 maggio. Distrutto un centro scommesse in via Giuseppe Donati, nel quartiere Marconi. Si indaga sull'ipotesi dolosa dell'incendio. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Esplosione nella notte distrugge un centro scommesse a Casal Bruciato: si indaga per incendio doloso

