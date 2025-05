Esplosione nella notte a Roma distrutto internet point Era appena stato inaugurato

Un'esplosione notturna a Roma, nella zona di Casal Bruciato, ha distrutto un nuovo internet point appena inaugurato, causando grande suscitazione tra i residenti del quartiere Tiburtino. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale, mentre le cause dell'esplosione sono ancora da chiarire.

Esplosione nella notte nella zona di Casal Bruciato. Una forte deflagrazione che ha risvegliato gli abitanti del quartiere del Tiburtino. Allarmati dal forte scoppio sono state decine le chiamate al 112 con l'arrivo sul posto di carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale di Roma Capitale. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Esplosione nella notte a Roma, distrutto internet point. Era appena stato inaugurato

Improvvisa esplosione nella notte, gente impaurita e decine di chiamate: fatto saltare Postamat a Foggia - Un'improvvisa esplosione ha squarciato la notte a Foggia, seminando panico tra i residenti. Decine di chiamate ai numeri di emergenza hanno segnalato il violento boato, frutto di un attacco da parte di un gruppo di malviventi che ha fatto saltare il Postamat dell'ufficio postale con l'esplosivo. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Esplosione nella notte a Roma: distrutta sala scommesse, danneggiate quattro auto; Postamat distrutto dall’esplosione rubati 10mila euro; Assaltati due Postamat in una notte: Credevamo fosse la festa per il Napoli; Esplode una villetta nella Bergamasca per il gas, i testimoni: La donna estratta dalle macerie chiedeva dei figli. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Esplosione nella notte distrugge un centro scommesse a Casal Bruciato: si indaga per incendio doloso - L’esplosione è avvenuta intorno all’1.40 tra la notte di mercoledì 28 e giovedì 29 maggio. Distrutto un centro scommesse in via Giuseppe Donati, nel quartiere Marconi. Si indaga sull’ipotesi dolosa ... 🔗fanpage.it scrive

Esplosione nella notte: distrutta sala scommesse, danneggiate quattro auto - La deflagrazione in via Giuseppe Donati a Casal Bruciato. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e polizia di Roma Capitale ... 🔗Lo riporta romatoday.it

Esplosione e fiamme in attività commerciale a Roma, indagini - Esplosione e fiamme nella notte all'interno di un'attività commerciale in via Giuseppe Donati a Roma. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Danni alle vetrate e infranti i finestrini di quattro au ... 🔗Come scrive ansa.it

Roma, nella notte cinque auto in fiamme nel parcheggio della sede Telecom