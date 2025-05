Esplosione di Gubbio condannati i cinque imputati | pene da 10 a 18 anni

La Corte d’assise di Perugia ha condannato cinque imputati coinvolti nell’esplosione del laboratorio di cannabis light a Gubbio, che nel maggio 2021 costò la vita a due lavoratori. Le pene, che vanno da 10 a 18 anni di reclusione, riflettono la severità con cui è stato affrontato questo tragico incidente.

Condannati i cinque imputati del processo per l’esplosione del laboratorio di cannabis light di Gubbio, in provincia di Perugia, dove persero la vita due lavoratori, Samuel Cuffaro di 19 anni e Elisabetta D’Innocenti di 52. L’incidente risale al 7 maggio 2021. Le pene decise dalla Corte d’assise. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Esplosione di Gubbio, condannati i cinque imputati: pene da 10 a 18 anni

