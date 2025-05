Esplorazione sulla mostra La Grande Saggezza | visita per bambini dai 4 ai 10 anni alla Gam

Scopri la mostra “La Grande Saggezza” alla GAM, un’esplorazione affascinante dedicata ai bambini dai 4 ai 10 anni, il 2 giugno. Un’opportunità unica per ammirare le straordinarie fotografie di Cristina Mittermeier, con un focus speciale sugli Oceani, e imparare divertendosi con un operatore esperto.

Visita per bambini (dai 4 ai 10 anni), alla scoperta della mostra "La Grande Saggezza", il 2 giugno alla Gam. I partecipanti, dai 4 ai 10 anni, ammirano gli scatti di Cristina Mittermeier, in particolare la sezione degli Oceani, di rara e scenografica bellezza. Insieme ad un operatore conoscono.

