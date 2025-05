Esplode l’estate per il ponte del 2 giugno attesi oltre 30C

L'estate esplode a Bergamo in occasione del ponte del 2 giugno, con temperature che superano i 30°C secondo le previsioni di 3Bmeteo. Dopo un ultimo impulso instabile, si preannuncia un’ondata di caldo estivo, ideale per godersi il lungo weekend all'aperto.

Bergamo. Le previsioni meteo di 3Bmeteo per i prossimi giorni annunciano l'arrivo dell'estate. "Tra mercoledì notte e giovedì mattina transita un ultimo impulso instabile in discesa dal Nord Europa, responsabile di qualche veloce rovescio o temporale su estremo Nordest, lungo il versante adriatico e al Sud peninsulare" – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che prosegue – "a seguire tuttavia rimonterà presto l'alta pressione, che porterà di fatto l'estate sulla nostra Penisola con tempo in prevalenza soleggiato e temperatura in costante aumento". "In particolare il prossimo weekend e il 2 giugno saranno dai connotati tipicamente estivi su gran parte d'Italia con tanto sole al Centrosud dove le temperature diurne raggiungeranno diffusamente i 30-32°C" – aggiunge Ferrara – "ma con picchi localmente superiori sui settori interni.

