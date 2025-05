Esercitava abusivamente la professione di avvocato | 58enne condannato a 1 anno e mezzo

Un uomo di 58 anni di Treviolo, Bergamo, è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione per aver esercitato abusivamente la professione di avvocato. La sentenza, emessa il 28 maggio dalla giudice Donatella Nava, arriva dopo un procedimento che ha attirato l'attenzione sulla tutela della professionalità legale.

Bergamo. Esercitava abusivamente la professione di avvocato e mercoledì 28 maggio è stato condannato a 1 anno e mezzo di reclusione e al pagamento di 20mila euro. Il pubblico ministero aveva chiesto per M.F., 58 anni, residente a Treviolo, una condanna a 1 anno e 2 mesi, la difesa l’assoluzione, ma la giudice Donatella Nava ha emesso la sua sentenza, che va di pari passo con quella pronunciata nel 2022 dalla collega Alice Ruggeri. Stessa imputazione, stesso esito: condanna a 1 anno e al pagamento di 15mila euro di multa. Nell’ultimo procedimento l’imputato era accusato di aver assistito in qualità di avvocato dei clienti per due separazioni, una rissa, un caso di percosse davanti al giudice di pace, due guide in stato di ebbrezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Esercitava abusivamente la professione di avvocato: 58enne condannato a 1 anno e mezzo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Esercitava abusivamente la professione di avvocato: 58enne condannato a 1 anno e mezzo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Bari, avvocato esercitava senza avere il titolo, sequestrati beni per 3 milioni di euro - Sigilli a beni di lusso, immobili e auto sportive a avvocato accusato di esercizio abusivo della professione e reati connessi. Bari – Questa mattina i carabinieri del Comando provinciale di Bari ... 🔗Riporta msn.com

Vincenzo Zagami esercitava la professione ma non era avvocato: appartamenti di lusso, Ferrari e Lamborghini sequestrati - l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica che per anni avrebbe esercitato abusivamente la professione di avvocato. I beni confiscati Per alcuni dei fatti contestati è già stato ... 🔗Scrive msn.com

“Avvocato abusivo”, sequestrati 3 milioni di euro - Per anni avrebbe esercitato abusivamente la professione di avvocato, finendo al tempo stesso sotto accusa per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della ... 🔗Da rainews.it

Esercitava abusivamente la professione medica: nel mirino un falso fisiatra